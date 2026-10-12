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Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 13 ottobre

Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 13 ottobre
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 ott 2026
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Octopus ha di nuovo aggiornato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 24M, con la quale gli utenti possono bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi. Le nuove tariffe saranno valide per tutti coloro che completeranno una nuova sottoscrizione entro il 13 ottobre.

In questi anni il fornitore energetico britannico è diventato un punto di riferimento tanto nel Regno Unito quanto nei Paesi dell’Unione europea dove è presente, Italia inclusa. Il merito è da attribuire sia alle tariffe concorrenziali rispetto agli altri fornitori del mercato libero, sia alla trasparenza dei costi e della facilità di lettura della bolletta.

Pagina offerta Octopus

octopus offerta fino al 13 ottobre

Di seguito le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy valide fino a martedì 13 ottobre.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,165 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per 24 mesi di fila
  • 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (quota fissa, pari a 72 euro l’anno)

Gas

  • 0,69 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per 24 mesi di fila
  • 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (quota fissa, pari a 84 euro l’anno)

A completare l’importo finale in bolletta sono i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore. Tutti i costi appena indicati vengono segnalati in modo chiaro e trasparente in bolletta da Octopus, a differenza di quanto accade di solito con gli altri fornitori.

Pagina offerta Octopus

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