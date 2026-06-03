Octopus promuove le nuove tariffe luce e gas valide fino al 4 giugno

Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, grazie alla quale gli utenti hanno l'opportunità di bloccare il costo della materia prima per un anno, rendendosi così indipendenti dalle oscillazioni del mercato che sempre più spesso dipendono da conflitti geopolitici di enorme rilevanza.

Le nuove tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12M sono tra le più convenienti dell'attuale mercato libero italiano, senza contare che Octopus Energy è uno dei migliori fornitori in assoluto in termini di trasparenza dei costi e semplicità nel passare da un fornitore all'altro. Per beneficiare dei prezzi seguenti occorre sottoscrivere una nuova fornitura entro il 4 giugno.

Le tariffe di Octopus Fissa 12M valide fino al 4 giugno

Ecco una breve panoramica con i prezzi scontati della materia prima luce e gas dell'offerta di Octopus. Come accennato qui sopra, il costo è da intendersi bloccato per il primo anno.

Luce (tariffa monoraria)

0,1298 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi 6 euro al mese (o 72 euro l'anno): costo per la quota di commercializzazione

Gas

0,55 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi 7 euro al mese (0 84 euro l'anno): costo per la quota di commercializzazione

Gli altri costi indipendenti dal fornitore Octopus Energy sono le imposte, le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. Al di là poi della trasparenza di tutti i costi presenti in bolletta, il fornitore energetico britannico dà la possibilità ai suoi clienti di richiedere di nuovo la tariffa più bassa tra quelle disponibili al termine dei primi dodici mesi.

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