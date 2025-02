Octopus: tariffe luce e gas a prezzo bloccato in promo fino al 4 marzo

Il fornitore energetico britannico Octopus ha promosso nuove tariffe luce e gas a prezzo bloccato con la sua Octopus Fissa 12 Mesi. Le tariffe in questione resteranno in offerta fino al 4 marzo, con il costo della materia energia che resterà fisso appunto per un anno.

In meno di dieci anni dalla sua nascita, Octopus Energy è diventato uno dei punti di riferimento assoluti nel mercato energetico europeo, forte dei suoi prezzi concorrenziali e della trasparenza dei costi nelle sue bollette. Di recente, il primo fornitore energetico del Regno Unito ha acquisito grande popolarità anche in Italia, rappresentando per migliaia di italiani un'ancora di salvezza contro il caro bollette.

Le nuove tariffe luce e gas a prezzo bloccato di Octopus

Le seguenti tariffe di luce e gas a prezzo bloccato rientrano nell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che prevede un costo della materia prima fisso per un anno. Come anticipato all'inizio, le tariffe sono valide fino al prossimo 4 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima Luce bloccato per un anno: 0,1441 euro/kWh

costi di commercializzazione: 108 euro l'anno

Gas

costo della materia prima Gas bloccato per un anno: 0,534 euro/Smc

costi di commercializzazione: 108 euro l'anno

Per quanto riguarda gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus Energy, segnaliamo le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. Inoltre, la pagina di Octopus dedicata all'offerta chiarisce che la potenza del contatore della luce e la classe del contatore del gas non subiranno modifiche rispetto all'attuale contratto in essere, potranno però essere modificate in qualsiasi momento dopo l'attivazione della nuova offerta.

Al termine poi dei dodici mesi, i clienti Octopus potranno scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per i propri consumi tra Fissa e Flex, in modo così da risparmiare ulteriormente anche dopo la scadenza del primo anno a prezzo fisso.

