Octopus rinnova le tariffe luce e gas: ecco le nuove valide fino al 29 gennaio
Nel dettaglio i costi della materia prima luce e della materia prima gas, con annessi i costi di commercializzazione.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 gen 2026
Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, che saranno valide per tutti gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 29 gennaio: ora il costo della materia prima luce è pari a 0,1133 euro/kWh, quello della materia prima gas 0,36 euro/Smc; rimangono invariati i costi di commercializzazione, rispettivamente 6 euro e 7 euro al mese.

L’adesione all’offerta Octopus Fissa 12M permette di mantenere il costo della materia prima luce e gas bloccato per 12 mesi consecutivi. Al termine del primo anno, ciascun cliente potrà poi scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che saranno le proprie esigenze.

0,1133 euro/kWh e 0,36 euro/Smc

Riepiloghiamo dunque le nuove tariffe luce e gas che Octopus propone per la sua offerta a prezzo fisso.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1133 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 6 euro al mese: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,36 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 7 euro al mese: costo di commercializzazione

Alle tariffe appena indicate vanno poi aggiunti i costi indipendenti dal fornitore, che compongono l’importo finale in bolletta: le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese riguardanti il trasporto e la gestione del contatore.

L’offerta di Octopus è senza vincoli o penali, ciò significa quindi che è possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento senza alcun costo extra né interruzioni del servizio (né della luce né del gas).

Per richiedere una nuova fornitura Octopus Energy è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, raggiungibile tramite il box posizionato qui sotto, e compilare le sezioni I tuoi dati, Fornitura e Pagamento. Sotto la voce Le tue informazioni, presente in I tuoi dati, occorre inserire nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare e codice fiscale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

