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Octopus, questo lunedì scadono le tariffe dell'ultima offerta luce e gas

Oggi, lunedì 17 agosto, è l'ultimo giorno utile per approfittare delle tariffe luce e gas a prezzo bloccato dell'ultima offerta di Octopus.
Octopus, questo lunedì scadono le tariffe dell'ultima offerta luce e gas
Oggi, lunedì 17 agosto, è l'ultimo giorno utile per approfittare delle tariffe luce e gas a prezzo bloccato dell'ultima offerta di Octopus.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 ago 2026
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Nella giornata odierna, lunedì 17 agosto, scadono le tariffe dell’ultima offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima energetica per 12 mesi consecutivi. La promozione si rivolge alle utenze domestiche e può essere sottoscritta direttamente online.

Non vi sono vincoli o penali da sostenere nel caso si scelga di cambiare fornitore, inoltre la potenza del contatore della luce e la classe del contatore del gas restano le stesse indicate nell’attuale contratto. A proposito di ciò, in seguito all’attivazione della nuova fornitura nulla vieta di modificare tali parametri.

Pagina offerta a prezzo fisso Octopus Energy

octopus fissa tariffe valide fino al 17 agosto

Le tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M in scadenza

Fino alla mezzanotte di oggi è possibile sfruttare le tariffe luce e gas dell’ultima offerta a prezzo bloccato per dodici mesi di Octopus Energy. Al termine poi del primo anno ogni utente potrà scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra Fissa e Flex, in modo da continuare a risparmiare anche in seguito.

Ma ecco le tariffe attualmente disponibili dell’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M valide fino al 17 agosto:

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1474 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi
  • 6 euro al mese: costo relativo alla quota commercializzazione (per un importo totale di 72 euro l’anno)

Gas

  • 0,65 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi
  • 7 euro al mese: costo relativo alla quota commercializzazione (per un importo totale di 84 euro l’anno)

A proposito poi di bolletta, il fornitore energetico britannico è trasparente nel sottolineare che vi sono altri costi indipendenti che concorrono alla composizione dell’importo finale da pagare, vale a dire il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di regolazione e gli oneri di sistema.

Pagina offerta a prezzo fisso Octopus Energy

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