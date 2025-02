Octopus proroga l'offerta luce e gas a prezzo bloccato fino al 6 febbraio

Il fornitore Octopus Energy ha prorogato l'offerta luce e gas Octopus Fissa 12M con prezzo bloccato per 12 mesi. Ora l'ultima data utile per attivare la fornitura è fissata per giovedì 6 febbraio, con l'attivazione che avviene direttamente sul sito ufficiale Octopus.

Oltre al vantaggio del costo della materia prima bloccato per un anno, Octopus Energy offre tariffe competitive e una bolletta facile da leggere senza costi nascosti. A conferma poi di ciò, segnaliamo il riconoscimento di prodotto dell'anno nella categoria Servizi Energetici secondo l'ultima indagine di Circana, condotta su un totale di 12.000 consumatori.

Octopus Fissa 12M con prezzo bloccato per 12 mesi

Per la luce l'offerta Octopus Fissa prevede una tariffa monoraria con il costo della materia prima pari a 0,1386 euro/kWh e costi di commercializzazione a 108 euro l'anno. Riguardo invece il gas, fino al 6 febbraio scegliendo Octopus si pagano 0,52 euro per metro cubo e 108 euro l'anno per i costi di commercializzazione.

Non sono inclusi nelle cifre appena riportate i costi indipendenti da Octopus Energy, vale a dire quelli di trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Ciascuna voce è riportata in bolletta in modo chiaro, per la massima trasparenza nei confronti dei propri clienti.

Una volta conclusi i primi 12 mesi, Octopus offre l'opportunità di scegliere anche per l'anno successivo la migliore offerta disponibile. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto ad altri fornitori energetici, che invece prevedono il passaggio a una tariffa più alta al termine del periodo promozionale, che corrisponde quasi sempre a un anno.

Per quanto riguarda invece la potenza del contatore della luce e la classe del contatore del gas, al momento dell'attivazione del contratto queste due voci restano invariate rispetto alla fornitura precedente, possono però essere modificate entrambe o una delle due una volta portata a termine con successo il passaggio.

