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Octopus presenta le nuove tariffe luce e gas valide fino al 21 maggio

Il costo della materia prima luce scende sotto i 0,13 euro/kWh, mentre il costo della materia prima gas si attesta intorno a 0,50 euro/Smc.
Octopus presenta le nuove tariffe luce e gas valide fino al 21 maggio
Il costo della materia prima luce scende sotto i 0,13 euro/kWh, mentre il costo della materia prima gas si attesta intorno a 0,50 euro/Smc.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 mag 2026
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Il fornitore energetico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, stabilendo come ultima data utile per la sottoscrizione il 21 maggio. La materia prima Luce è scesa al di sotto del tetto di 0,13 euro/kWh, invece il gas si mantiene intorno a 0,50 euro/Smc.

Stabili i costi di commercializzazione sia per quanto riguarda la luce sia per il gas: 6 euro al mese da una parte e sette euro al mese dall’altra. Ricordiamo che le tariffe elencate nel dettaglio di seguito sono riferite all’offerta a prezzo fisso, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per dodici mesi indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato.

Pagina offerta Octopus

octopus tariffe luce e gas fino al 21 maggio

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12M valide fino al 21 maggio

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1298 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi
  • 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (pari a 72 euro l’anno)

Gas

  • 0,53 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi
  • 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (pari a 84 euro l’anno)

Al termine dei primi dodici mesi, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza dei fornitori energetici appartenenti al mercato libero italiano, i clienti Octopus hanno l’opportunità di richiedere di nuovo la tariffa più bassa disponibile in quel momento. Un’altra caratteristica degna di nota riguarda la semplicità con cui ciascun utente può leggere la bolletta luce e gas della propria fornitura.

Gli altri costi che vanno a comporre il prezzo finale della bolletta sono le spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Pagina offerta Octopus

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