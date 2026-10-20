Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Octopus, le nuove tariffe luce e gas in scadenza il 20 ottobre

Octopus, le nuove tariffe luce e gas in scadenza il 20 ottobre
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ott 2026
Link copiato negli appunti

Scadono oggi, martedì 20 ottobre, le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus, fornitore energetico britannico che da anni è il punto di riferimento nel Regno Unito e in altri Paesi europei, Italia compresa, tra gli utenti alla ricerca di un’offerta conveniente per risparmiare in bolletta.

La stretta attualità purtroppo non consente di essere ottimisti su un futuro ribasso dei prezzi, ecco perché se l’importo in bolletta è ritenuto troppo oneroso, così come le tariffe in vigore, l’offerta di Octopus che permette di bloccare il costo della materia prima luce e gas per 24 mesi può essere la scelta giusta.

Pagina offerta Octopus

octopus tariffe fino al 20 ottobre

Di seguito riportiamo le tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 24M, la cui scadenza lo ricordiamo è fissata al 20 ottobre.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1672 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per i primi due anni consecutivi
  • 6 euro al mese: costo riferito alla quota per la commercializzazione del servizio

Gas

  • 0,75 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per i primi due anni consecutivi
  • 7 euro al mese: costo riferito alla quota per la commercializzazione del servizio

Al termine dei primi due anni Octopus permette poi di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, con quest’ultima che prevede il costo della materia prima indicizzato all’andamento del mercato.

Il fornitore energetico britannico spiega infine che il costo finale della bolletta è il risultato anche di voci indipendenti dalla sua volontà, come lo è per tutti gli altri fornitori. Queste voci di spesa sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

Pagina offerta Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Disney+ permette di risparmiare fino al 25% sui piani di 6 mesi
Tech

Disney+ permette di risparmiare fino al 25% sui piani di 6 mesi
Bollette luce e gas, con Octopus blocchi i prezzi per 2 anni: l'offerta scade oggi
Tech

Bollette luce e gas, con Octopus blocchi i prezzi per 2 anni: l'offerta scade oggi
VisionQuest in esclusiva streaming su Disney+: la programmazione completa
Tech

VisionQuest in esclusiva streaming su Disney+: la programmazione completa
Con E.ON Ore per Te la luce è gratis per tre ore al giorno e il prezzo fisso per un anno
Tech

Con E.ON Ore per Te la luce è gratis per tre ore al giorno e il prezzo fisso per un anno