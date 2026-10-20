Octopus, le nuove tariffe luce e gas in scadenza il 20 ottobre

Scadono oggi, martedì 20 ottobre, le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus, fornitore energetico britannico che da anni è il punto di riferimento nel Regno Unito e in altri Paesi europei, Italia compresa, tra gli utenti alla ricerca di un’offerta conveniente per risparmiare in bolletta.

La stretta attualità purtroppo non consente di essere ottimisti su un futuro ribasso dei prezzi, ecco perché se l’importo in bolletta è ritenuto troppo oneroso, così come le tariffe in vigore, l’offerta di Octopus che permette di bloccare il costo della materia prima luce e gas per 24 mesi può essere la scelta giusta.

Di seguito riportiamo le tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 24M, la cui scadenza lo ricordiamo è fissata al 20 ottobre.

Luce (tariffa monoraria)

0,1672 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi due anni consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi due anni consecutivi 6 euro al mese: costo riferito alla quota per la commercializzazione del servizio

Gas

0,75 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi due anni consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi due anni consecutivi 7 euro al mese: costo riferito alla quota per la commercializzazione del servizio

Al termine dei primi due anni Octopus permette poi di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, con quest’ultima che prevede il costo della materia prima indicizzato all’andamento del mercato.

Il fornitore energetico britannico spiega infine che il costo finale della bolletta è il risultato anche di voci indipendenti dalla sua volontà, come lo è per tutti gli altri fornitori. Queste voci di spesa sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

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