Octopus, le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 18 settembre

Le persone che stanno valutando il cambio di fornitura luce e gas dopo l’ultima bolletta ricevuta a casa possono prendere in considerazione le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus. Complice la crisi in Medio Oriente, i prezzi della materia prima Luce e Gas sono considerevolmente più alti, ma potrebbero esserlo ancora di più tra poche settimane.

Un altro vantaggio di Octopus è il costo di commercializzazione, tra i più bassi dell’intero mercato libero. In più, i clienti del fornitore energetico britannico possono fare affidamento sulla proverbiale trasparenza dell’operatore e sulla facilità disarmante di lettura della bolletta.

Ecco le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12M valide fino a venerdì 18 settembre.

Luce (tariffa monoraria)

0,1859 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione della luce

Gas

0,87 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione del gas

Al termine del primo anno gli utenti che sottoscrivono una fornitura Octopus possono richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di un aspetto fondamentale, dal momento che nella maggior parte degli altri fornitori i clienti sono costretti a pagare una tariffa di gran lunga superiore rispetto a quella d’ingresso.

Per beneficiare dell’offerta di Octopus tutto quello che bisogna fare è semplicemente collegarsi alla pagina dedicata, cliccare sul bottone La voglio! e procedere con la compilazione del modulo.

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