Octopus, le tariffe luce e gas a prezzo fisso in scadenza il 18 settembre

Alla mezzanotte di oggi, venerdì 18 settembre, scadono le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus destinata alle utenze domestiche. La fornitura non prevede né vincoli né penali, volendo dunque è possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Sono mesi difficili per il mercato dell’energia, complici la guerra tra Stati Uniti e Iran e la situazione geopolitica mondiale altamente instabile. In un contesto simile, è comprensibile voler assicurarsi le migliori tariffe attualmente disponibili e bloccarle per dodici mesi, così da scongiurare nuovi aumenti nel breve-medio termine: l’offerta di Octopus Energy soddisfa proprio questa esigenza.

Di seguito le tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M, con il prezzo della materia prima bloccato per dodici mesi consecutivi. Al termine del primo anno, ciascun cliente può scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex senza costi extra, ma semplicemente selezionando la tariffa desiderata in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Materia prima Luce

0,1859 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione

Materia prima Gas

0,87 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione

L’importo finale in bolletta prevede inoltre le spese indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore. A chiarirlo, all’insegna della massima trasparenza, è Octopus nella pagina dedicata all’offerta.

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