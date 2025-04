Octopus: le nuove tariffe luce e gas scadono il 16 aprile

In casa Octopus è iniziato il conto alla rovescia in relazione alle nuove tariffe luce e gas presentate il 1° aprile per l'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che consente alle famiglie italiane di bloccare il costo della materia prima per un anno. L'ultimo giorno utile per approfittarne è il 16 aprile: dopo questa data il fornitore britannico rivedrà il prezzo delle tariffe, con la concreta possibilità di un ritocco verso l'alto, alla luce di quanto sta accadendo nel mondo con la dichiarazione di guerra commerciale orchestrata dal Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Allo stesso modo, potrebbe essere rivisto anche lo sconto attuale sul prezzo dei servizi di commercializzazione.

Le tariffe dell'offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi

Il costo della materia prima luce dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi è pari a 0,1397 euro/kWh: si tratta di uno dei prezzi più bassi disponibili oggi nell'ambito del mercato libero italiano. La convenienza resta anche sul fronte del gas, con un prezzo della materia prima pari a 0,513 euro/Smc. Rimane poi valido lo sconto di 12 euro sui costi di commercializzazione, fermi a 96 euro l'anno anziché 108 euro.

Ma ecco un rapido riepilogo di quanto appena illustrato qui sopra.

Luce (tariffa monoraria)

costo materia prima luce bloccato per dodici mesi: 0,1397 euro/kWh

prezzo dei servizi di commercializzazione: 96 euro l'anno anziché 108 euro

Gas

costo materia prima gas bloccato per dodici mesi: 0,513 euro/Smc

prezzo dei servizi di commercializzazione: 96 euro l'anno anziché 108 euro

Come accade poi anche con tutti gli altri fornitori energetici, in bolletta vi sono dei costi indipendenti da Octopus: questi sono le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

In conclusione, ricordiamo che Octopus Energy è il primo fornitore energetico del Regno Unito, nonché il secondo se si prendono in considerazione esclusivamente le forniture di gas.

