Octopus ha le tariffe giuste per abbattere le bollette luce e gas

Fino al 31 luglio è possibile attivare una nuova fornitura luce e gas con Octopus beneficiando di due tra le tariffe più basse del mercato energetico, grazie all'ultima offerta relativa a Octopus Fissa 12 Mesi. L'attuale proposta blocca il costo della materia prima per un anno, con la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente in base alle proprie esigenze, a differenza di quanto accade con gli altri fornitori.

A distanza di meno di 10 anni dalla sua nascita, Octopus Energy è oggi la più grande compagnia energetica del Regno Unito. Una crescita vertiginosa per una società nata con l'ambizione di rivoluzionare un settore tradizionalmente poco incline alle novità, che oggi è presente in numerosi mercati a livello mondiale, tra cui Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda.

Le tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi in scadenza il 31 luglio

Le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso luce e gas di Octopus premiano i nuovi clienti che desiderano abbattere gli importi delle bollette luce e gas, oltre che rendersi indipendenti dalle oscillazioni del mercato, elemento questo determinante in considerazione del contesto storico attuale.

Ecco nel dettaglio l'ultima offerta relativa alla fornitura Octopus Fissa 12 Mesi. Le tariffe elencate di seguito sono valide per quanti completeranno la sottoscrizione entro il 31 luglio 2025.

Luce

materia prima luce: 0,1188 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi)

(prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi) servizi di commercializzazione: 84 euro l'anno

Gas

materia prima gas: 0,419 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi)

(prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi) servizi di commercializzazione: 84 euro l'anno

Gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore britannico sono quelli legati al trasporto e alla gestione del contatore, alle imposte, agli oneri di sistema e agli oneri di regolazione.

L'offerta in questione di Octopus Energy non presenta alcun costo nascosto né prevede vincoli di durata o penali in caso di passaggio a un altro fornitore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.