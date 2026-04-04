Octopus ha diminuito il costo di luce e gas: le tariffe valide fino al 7 aprile

Octopus ha presentato nuove tariffe luce e gas per la sua offerta a prezzo fisso. Diminuiscono sia il costo della materia prima Luce che quello del Gas, mentre rimangono invariate le spese legate al costo di commercializzazione per entrambe le componenti.

Le nuova tariffe dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus sono valide per gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 7 aprile. Per il passaggio al fornitore britannico è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito di Octopus: la procedura richiede pochi minuti del proprio tempo libero e non sono previsti costi extra da sostenere.

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus ad aprile

Ecco dunque come cambiano le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus, grazie alla quale è possibile mantenere il prezzo bloccato per dodici mesi indipendentemente da quello che succede in Medio Oriente e nel resto del mondo. Come detto, sia il costo della luce che del gas è in calo rispetto alle precedenti tariffe.

Luce (tariffa monoraria)

0,1452 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi (in precedenza era 0,1529 euro/kWh)

: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi (in precedenza era 0,1529 euro/kWh) 6 euro al mese (72 euro l’anno): costo di commercializzazione (prezzo invariato rispetto alle precedenti tariffe)

Gas

0,51 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi (in precedenza era 0,56 euro/Smc)

: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi (in precedenza era 0,56 euro/Smc) 7 euro al mese (84 euro l’anno): costo di commercializzazione (prezzo invariato rispetto alla precedenti modifiche

Per quanto riguarda invece i costi indipendenti dal fornitore, che vanno a comporre l’importo finale presente in bolletta, si annoverano gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte e le spese sia della gestione che del trasporto del contatore stesso.

Ricordiamo infine che al termine dei dodici mesi i clienti Octopus possono richiedere di nuovo la tariffa più bassa in vigore in quel momento.

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