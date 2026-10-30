Octopus Fissa 24M: quanto paghi luce e gas con la nuova offerta

Per evitare le brutte sorprese legate alle oscillazioni del mercato energetico hai tempo fino a oggi per bloccare i prezzi di luce e gas per due anni con Octopus Fissa 24M, l'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy che ti permette di avere la componente energia della luce a 0,1958 €/kWh e quella del gas a 0,87 €/Smc, mantenendo le stesse condizioni per 24 mesi.

La tariffa luce è monoraria, quindi non dovrai nemmeno preoccuparti di distinguere le fasce orarie quando consumi elettricità. A questa componente si aggiunge poi un costo di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas, invece, la quota di commercializzazione è pari a 7 euro al mese, oltre al prezzo della materia prima, si intende.

Il blocco per 24 mesi riguarda materia prima e commercializzazione, non l'intera bolletta. Restano infatti indipendenti dal fornitore elementi come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte. Alla scadenza dei due anni, comunque, non sei obbligato a restare con le stesse condizioni, ma potrai scegliere nuovamente tra una tariffa a prezzo fisso o una variabile, valutando quella più adatta al mercato e ai tuoi consumi del momento.

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