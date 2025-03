Octopus Fissa 12M è la tariffa definitiva: luce e gas a prezzi BLOCCATI per un anno

Chiara, conveniente e senza sorprese: questi dovrebbero essere i tre aggettivi alla base di ogni buona offerta luce e gas. E se garantisce costi fissi, ancora meglio. Un operatore che riunisca tutti questi aspetti esiste e si chiama Octopus: se scegli di sottoscrivere, entro il 31 marzo, la sua tariffa Octopus Fissa 12M, ti assicuri luce e gas a prezzo fisso per un anno. Così non devi sottostare alle fluttuazioni del mercato.

Octopus Fissa 12M: i dettagli dell'offerta

Ma come funziona? Con Octopus Fissa 12M, il costo della materia energia e dei costi di commercializzazione rimangono bloccati per 12 mesi. Non devi temere rincari inaspettati e, al termine dell'anno, potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente che fa al caso tuo, senza penali o costi nascosti.

La tariffa monoraria Octopus Fissa 12M, disponibile fino al 31 marzo, garantisce un costo di 0,1397 €/kWh per la materia prima luce e di 0,513 €/Smc per la materia prima gas. I costi di commercializzazione sono, per entrambi, pari a 96 euro l'anno. Un'opzione, come puoi vedere, chiara e conveniente, ideale per chi desidera stabilità. Inoltre, l'energia è al 100% rinnovabile.

Passare a Octopus Fissa 12M è semplicissimo e veloce. Dopo aver selezionato la tariffa, basta inserire i propri dati e completare la richiesta di attivazione in meno di due minuti. Nessuna complicazione, solo risparmio e trasparenza.

Energia rinnovabile, costi fissi garantiti per un anno, attivazione rapida e senza stress: Octopus Fissa 12M è tutto questo. L'offerta è valida fino al 3o marzo: approfittane subito prima che scada!

