Octopus Fissa 12M: blocca il prezzo dell'energia

Si sente sempre più spesso parlare di rincari energetici e le bollette sono tornate al centro delle preoccupazioni di molte famiglie. In un contesto così instabile, scegliere una tariffa a prezzo fisso può essere una soluzione per proteggersi dagli aumenti e avere costi più prevedibili. Con Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi e avere una maggiore stabilità nelle spese domestiche, senza vincoli o penali.

Prezzo bloccato per 12 mesi

Con la tariffa Octopus Fissa 12M, il prezzo della materia prima luce è pari a 0,1452 €/kWh, mentre il gas ha un costo di 0,51 €/Smc. A questi importi si aggiunge una quota di commercializzazione di 6 € al mese per la luce e 7 € al mese per il gas, IVA e imposte escluse. Le perdite di rete sono già incluse, quindi il prezzo indicato è più rappresentativo del costo reale della materia energia.

Bollette più prevedibili

Il principale vantaggio di una tariffa a prezzo fisso è la possibilità di sapere in anticipo quanto si pagherà la materia prima per un anno. Anche se il mercato dell’energia dovesse subire aumenti, il prezzo resterà invariato per tutta la durata dell’offerta. Questo permette di gestire meglio il budget familiare e di evitare aumenti improvvisi nelle bollette nei periodi di maggiore consumo.

Nessun vincolo e attivazione semplice

L’offerta Octopus non prevede vincoli contrattuali né penali di uscita. Inoltre, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto attuale, quindi non sono necessari interventi tecnici.

Energia 100% rinnovabile

Un altro aspetto importante è che l’energia elettrica fornita proviene da fonti 100% rinnovabili, permettendo di scegliere una tariffa a prezzo fisso ma anche più sostenibile. Una soluzione che unisce stabilità dei costi e attenzione all’ambiente, due elementi sempre più importanti nella scelta del fornitore energetico. Per calcolare il tuo preventivo con Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.