Octopus: fino al 13 febbraio puoi attivare il prezzo bloccato su luce e gas

Octopus Energy ha deciso di prorogare fino al 13 febbraio l'offerta Octopus Fissa 12M, permettendo ai nuovi clienti di usufruire di un piano con prezzo bloccato per dodici mesi. Il vantaggio principale di questa offerta è la stabilità dei prezzi della materia prima, evitando rincari improvvisi e rendendo la bolletta più prevedibile. L'attivazione avviene in pochi minuti direttamente sul sito ufficiale.

Oltre alla convenienza economica, Octopus si distingue per la trasparenza e la semplicità nella gestione delle forniture, con bollette chiare e senza spese impreviste. Il servizio ha ricevuto riconoscimenti di qualità nella categoria Servizi Energetici, confermandosi come una delle soluzioni più affidabili nel panorama italiano.

Octopus Fissa 12M: tariffe bloccate e massima trasparenza

Per chi sceglie la luce, Octopus Fissa 12M propone una tariffa monoraria con il costo della materia prima fissato a 0,1386 euro/kWh, con una quota di commercializzazione annua pari a 108 euro. Per il gas, invece, il costo della materia prima è bloccato a 0,52 euro per metro cubo, con gli stessi 108 euro annui per la gestione amministrativa.

Le cifre indicate riguardano esclusivamente la componente energetica e non comprendono oneri di sistema, trasporto, gestione del contatore e imposte, tutte voci riportate in modo dettagliato nella bolletta per garantire la massima chiarezza.

Alla scadenza del primo anno, Octopus Energy offre ai clienti la possibilità di scegliere tra le migliori tariffe disponibili, senza imposizioni di passaggi automatici a piani più costosi, una politica ben diversa rispetto a quella di molti altri fornitori.

Le condizioni del contratto mantengono invariati sia la potenza del contatore della luce sia la classe del contatore del gas rispetto alla precedente fornitura, con la possibilità di modificarli successivamente in base alle esigenze personali.

Per chi vuole bloccare il prezzo dell’energia ed evitare sorprese in bolletta, questa rappresenta un’occasione da non perdere. L'offerta è disponibile solo fino al 13 febbraio e può essere attivata direttamente sul sito di Octopus Energy.

