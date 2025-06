Octopus Energy: tariffe trasparenti ed energia 100% rinnovabile

Due tariffe, una scelta consapevole

Octopus Energy mette a disposizione due opzioni principali:

Octopus Fissa 12M

Prezzo bloccato per 12 mesi

Luce: 0,1232 €/kWh

Gas: 0,453 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Questa offerta garantisce tranquillità e protezione dalle fluttuazioni del mercato, ideale per chi vuole pianificare la spesa energetica con precisione.

Octopus Flex

Prezzo indicizzato al mercato

Luce: PUN Mono + 0,011 €/kWh

Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Pensata per chi preferisce un approccio dinamico e potenzialmente più vantaggioso nei periodi di ribasso del prezzo dell’energia.

In entrambi i casi, IVA e imposte sono escluse, e le tariffe includono le perdite di rete. Dopo l’attivazione, sarà possibile modificare la potenza del contatore luce o la classe del contatore gas.

Zero vincoli e 100% rinnovabile

Octopus Energy punta su contratti liberi da vincoli e penali: puoi cambiare idea quando vuoi, senza costi nascosti. Inoltre, tutta l’energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili certificate, una scelta concreta per chi vuole ridurre la propria impronta ambientale.

Gestione digitale e trasparenza in tempo reale

L’intera esperienza con Octopus Energy è pensata per essere intuitiva e accessibile. Dalla sottoscrizione dell’offerta alla consultazione dei consumi, tutto può essere gestito online in pochi clic. I clienti hanno accesso a una dashboard chiara e dettagliata per monitorare costi, consumi e scadenze. Il supporto è digitale ma umano: l’assistenza clienti è stata premiata per efficienza e chiarezza.

