Octopus Energy: tariffe trasparenti e bloccate per un anno

Octopus Energy propone un approccio chiaro e senza complicazioni alla gestione delle bollette luce e gas. Le sue soluzioni sono pensate per le famiglie che vogliono contratti semplici, costi contenuti e energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza vincoli o clausole poco trasparenti.

Le offerte attualmente disponibili possono essere sottoscritte fino al 13 gennaio 2026. Con Octopus Energy puoi dunque iniziare l'anno alla grande, risparmiando subito: andiamo a scoprire nel dettaglio le tariffe.

Tariffe fisse e maggiore controllo della spesa con Octopus Energy

Chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato può scegliere Octopus Fissa 12M, una proposta che garantisce prezzi bloccati per un intero anno. L'energia elettrica viene fornita a 0,099 €/kWh, mentre il gas è fissato a 0,35 €/Smc. I costi di gestione sono chiari e prevedibili: 72 euro all'anno per la luce e 84 euro all'anno per il gas. Le tariffe sono indicate al netto di IVA e imposte, con le perdite di rete già incluse.

Per chi invece preferisce una soluzione più dinamica, Octopus Flex segue l'andamento del mercato. La luce è calcolata su PUN Monorario + 0,0088 €/kWh, mentre il gas su PSVDAm + 0,08 €/Smc, mantenendo invariati i costi di commercializzazione. Un'opzione pensata per utenti interessati a sfruttare eventuali ribassi dei prezzi energetici.

Uno dei punti di forza di Octopus Energy è la gestione completamente online della fornitura. Dalla sottoscrizione al controllo dei consumi, tutto avviene tramite un'interfaccia intuitiva che consente di monitorare la spesa, consultare il contratto e contattare l'assistenza in modo rapido.

Octopus fornisce energia elettrica interamente rinnovabile e non richiede modifiche alla potenza del contatore o alle caratteristiche della fornitura gas già attiva. Eventuali cambiamenti possono essere richiesti in un secondo momento, senza complicazioni in fase di attivazione. L'intero processo è lineare, digitale e privo di vincoli contrattuali.

Per scoprire nel dettaglio tutte le soluzioni disponibili, è possibile consultare l'offerta completa direttamente sul sito ufficiale di Octopus Energy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.