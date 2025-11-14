Octopus Energy: prezzo bloccato luce e gas per un anno

L'andamento crescente dei costi energetici continua a incidere in modo sensibile sui bilanci domestici, spingendo molte famiglie a cercare alternative chiare, sostenibili e prive di costi inattesi. In questo contesto si inserisce la proposta di Octopus Energy.

Questo fornitore punta su un modello trasparente e digitale, offrendo due opzioni tariffarie distinte: una con prezzo bloccato per un anno e una legata all'andamento del mercato. Entrambe garantiscono elettricità da fonti rinnovabili al 100% e si possono attivare sul sito di Octopus.

Octopus Fissa 12M: tariffa con prezzo fisso per un anno

Per chi desidera una spesa prevedibile e super conveniente, Octopus Fissa 12M blocca il costo della materia energia elettrica a 0,1078 €/kWh per dodici mesi, con un contributo di commercializzazione pari a 72€ l'anno. Il gas segue lo stesso approccio: prezzo fissato a 0,39 €/Smc e quota di gestione di 84€ l'anno.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi al netto di imposte e IVA, mentre le perdite di rete sono già incluse secondo la normativa vigente. Una soluzione adatta a chi vuole tutelarsi da eventuali oscillazioni al rialzo del mercato nei mesi a venire.

Chi preferisce cogliere le opportunità offerte dalle variazioni dei prezzi può scegliere Octopus Flex, la tariffa indicizzata dell'operatore. In questo caso, l'energia elettrica segue il valore del PUN Mono + 0,0088 €/kWh, mentre il gas si basa su PSVDAm + 0,08 €/Smc. I costi di commercializzazione rimangono gli stessi del piano a prezzo fisso: 72€ per l'elettricità e 84 per il gas. Una proposta ideale per chi segue da vicino l’andamento del mercato energetico e vuole beneficiare dei periodi più convenienti.

L'attivazione delle offerte Octopus avviene interamente online sul sito ufficiale del fornitore, senza interventi tecnici né modifiche al contatore. La potenza dell'utenza elettrica e la classe del contatore gas restano identiche, con possibilità di richiederne la variazione in un secondo momento.

