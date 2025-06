Octopus Energy: luce e gas con prezzo fisso 12 mesi, fino al 25 giugno

Bloccare oggi il prezzo di luce e gas per un anno intero? Con Octopus Energy si può, grazie alla promozione in corso sulla tariffa Fissa 12M, valida fino al 25 giugno 2025. Una soluzione ideale per chi vuole stabilità in bolletta e protezione contro gli aumenti. E per chi preferisce seguire l’andamento del mercato, c’è anche Octopus Flex, con prezzi indicizzati.

Entrambe le tariffe di Octopus includono energia 100% rinnovabile e nessun costo di attivazione o penale in caso di recesso. Per approfittare di questa promo basta andare sul sito del fornitore.

Octopus Fissa 12M o Octopus Flex: due opzioni chiare, trasparenti e sostenibili

La tariffa Octopus Fissa 12M è pensata per chi vuole mettere al sicuro il proprio bilancio familiare: il prezzo dell'energia elettrica e del gas resta invariato per 12 mesi, con 0,1232 €/kWh per la luce e 0,453 €/Smc per il gas. La quota di commercializzazione è pari a 84 euro l’anno per ogni fornitura, e l'energia proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate. Le imposte sono escluse, ma le perdite di rete sono già incluse nel prezzo.

Chi invece preferisce un'offerta più dinamica può optare per Octopus Flex, con prezzi indicizzati ai valori del mercato all’ingrosso: PUN Mono + 0,011 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas. Anche in questo caso, energia verde certificata e 84 euro di commercializzazione all’anno.

Con entrambe le offerte di Octopus hai garantiti:

Nessun vincolo e nessuna penale in caso di recesso;

Nessun costo di attivazione;

Energia 100% rinnovabile;

Servizio clienti digitale e premiato a livello europeo.

La promozione è sito del fornitore entro il 25 giugno 2025. Chi sta pensando di cambiare fornitore può approfittare ora di una iniziativa chiara, sostenibile e con condizioni realmente vantaggiose.

