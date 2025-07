Octopus Energy: l’offerta luce e gas sostenibile, semplice e trasparente

Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato per 12 mesi

Questa tariffa è ideale per chi vuole la certezza di un prezzo stabile senza sorprese in bolletta. Il costo della materia prima è fisso per 12 mesi, consentendo di pianificare la spesa energetica con tranquillità.

Materia prima Luce: 0,1155 €/kWh

Commercializzazione: 84 €/anno

Materia prima Gas: 0,427 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno

IVA, imposte e perdite sono escluse e conteggiate a parte, ma la chiarezza del prezzo fisso è un vantaggio notevole in tempi di volatilità energetica.

Octopus Flex: il prezzo segue il mercato

Octopus Flex è la scelta più dinamica, che lega il prezzo dell’energia all’andamento del mercato. Perfetta per chi vuole sfruttare eventuali ribassi, mantenendo però un profilo di costi chiaro e definito a livello di spesa di commercializzazione.

Materia prima Luce: PUN Mono + 0,0055 €/kWh

Commercializzazione: 84 €/anno

Materia prima Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno

Anche in questo caso, IVA e imposte sono escluse, e le perdite di rete sono incluse nel calcolo.

Servizio trasparente, sostenibile e senza vincoli

Entrambe le offerte prevedono luce 100% rinnovabile, nessun vincolo contrattuale o penale di uscita e la possibilità di mantenere invariata la potenza del contatore elettrico e la classe del contatore gas. Eventuali modifiche sono gestibili comodamente dopo l’attivazione.

Octopus Energy non è solo un fornitore di energia, ma un partner per la transizione verde. Le offerte studiate per la casa si integrano con l’impegno verso l’ambiente, grazie alla fornitura di elettricità interamente da fonti rinnovabili e a un modello di business attento alla trasparenza. Che tu voglia un prezzo fisso per 12 mesi o la flessibilità di seguire il mercato, hai la certezza di un servizio di qualità, senza sorprese né vincoli nascosti. Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energy clicca qui.