Octopus Energy: ecco le nuove tariffe luce e gas a prezzo fisso di fine luglio 2026

Octopus Energy ha rinnovato le proprie tariffe luce e gas a prezzo fisso per un anno con un nuovo piano tariffario che potrai attivare entro il 30 luglio 2026 compreso.

Con Octopus Fissa 12M potrai infatti bloccare il costo della materia energia e delle spese di commercializzazione per 12 mesi esatti dalla data di attivazione della fornitura. Nello specifico, le tariffe proposte per le due componenti luce e gas sono così strutturate: energia elettrica a 0,1562€/kWh con costi fissi di commercializzazione di 6 euro al mese e gas a o,67€/Smc con quota fissa pari a 7 euro al mese.

In questo modo avrai la certezza, per un anno, di mettere al riparo le tue bollette dalle oscillazioni del mercato dell'energia. Al termine dei 12 mesi, sarai libero di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per il tuo specifico profilo di consumo. Avrai la possibilità di decidere in totale autonomia se optare per il rinnovo di un nuovo pacchetto a prezzo bloccato (Fissa) o se passare comodamente alla tariffa indicizzata del momento (Flex), seguendo le tendenze del mercato.

In entrambi i casi, avrai un ecosistema pensato per farti risparmiare senza stress, con un'assistenza clienti pluripremiata e nessuna sorpresa in fattura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.