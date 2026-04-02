Octopus Energy, con le tariffe di aprile 2026 risparmi su luce e gas

Una delle preoccupazioni più ricorrenti delle famiglie italiane nell'ultimo periodo è legata ai costi di luce e gas. La guerra in Iran e le altre tensioni geopolitiche hanno alzato notevolmente i costi, ma per fortuna esistono fornitori che vanno controtendenza. Uno dei più convenienti è Octopus Energy.

La sua offerta Octopus Fissa 12M permette di avere tariffe notevolmente scontate per la durata di un anno. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Con Octopus Energy tariffe scontate luce/gas per un anno

I prezzi della promo di Octopus Energy sono i seguenti:

Luce: 0,1452 €/kWh

Gas: 0,51 €/Smc

La quota fissa della bolletta è di 6€ al mese con riferimento alla luce e 7€ per il gas. Queste condizioni di fornitura sono bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione: ciò permette di mettersi al riparo dai rincari nel lungo periodo.

In ogni caso, non c'è alcun vincolo e non ci sono costi di attivazione. Per sottoscrivere l'offerta basta andare sul sito di Octopus Energy e compilare il form richiesto inserendo alcuni dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono sempre riportati nell'ultima bolletta).

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