Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Octopus Energy blocca le tue bollette per un anno, ma l'offerta scade domani

Octopus Fissa 12M è la tariffa a prezzo fisso per luce e gas valida per un anno: la promozione è in scadenza.
Octopus Energy blocca le tue bollette per un anno, ma l'offerta scade domani
Octopus Fissa 12M è la tariffa a prezzo fisso per luce e gas valida per un anno: la promozione è in scadenza.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 20 mag 2026
Link copiato negli appunti

Fino a domani 21 maggio hai ancora la possibilità di congelare il costo della materia prima luce e gas a tariffe estremamente competitive. È il piano tariffario Octopus Fissa 12M di Octopus Energy: la scelta migliore che tu possa fare in questo periodo di grande incertezza per il mercato energetico.

Attiva l'offerta

octopus tariffe luce e gas fino al 21 maggio

Aderendo a questo piano, il costo della materia prima energetica viene letteralmente congelato per un anno intero dal momento dell'attivazione, qualsiasi cosa succeda ai mercati internazionali. La tariffa luce sarà di 0,1298 €/kWh con un contributo di commercializzazione fisso pari a 6 euro al mese senza differenze in termini di orari o giorni della settimana.

Con la tariffa gas invece ti prepari in anticipo per il prossimo inverno dandoti l'opportunità di bloccare la tariffa a 0,53€/Smc a cui aggiungere un costo fisso di commercializzazione di 7 euro al mese.

Tuttavia, non c'è tempo da perdere perché questa finestra tariffaria è in promozione fino alla giornata di domani 21 maggio. Allo scoccare del dodicesimo mese, poi, non ti verranno imposti rinnovi sfavorevoli ma sarai tu ad avere il pieno controllo: potrai scegliere liberamente e senza costi aggiuntivi se attivare una nuova tariffa fissa (in base alle offerte del momento) o passare a una tariffa flessibile indicizzata, per continuare a risparmiare senza alcuno stress.

Attiva l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Amazon Music Unlimited: 30% di sconto per 3 mesi per i vecchi abbonati
Tech

Amazon Music Unlimited: 30% di sconto per 3 mesi per i vecchi abbonati
Kena Mobile esagera: 350 giga in 5G a soli 7,99€ per chi passa da Iliad e virtuali
Tech

Kena Mobile esagera: 350 giga in 5G a soli 7,99€ per chi passa da Iliad e virtuali
Octopus presenta le nuove tariffe luce e gas valide fino al 21 maggio
Tech

Octopus presenta le nuove tariffe luce e gas valide fino al 21 maggio
Amazon Music Unlimited regala 30 giorni di musica (con un bonus inaspettato)
Tech

Amazon Music Unlimited regala 30 giorni di musica (con un bonus inaspettato)