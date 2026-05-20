Octopus Energy blocca le tue bollette per un anno, ma l'offerta scade domani

Fino a domani 21 maggio hai ancora la possibilità di congelare il costo della materia prima luce e gas a tariffe estremamente competitive. È il piano tariffario Octopus Fissa 12M di Octopus Energy: la scelta migliore che tu possa fare in questo periodo di grande incertezza per il mercato energetico.

Aderendo a questo piano, il costo della materia prima energetica viene letteralmente congelato per un anno intero dal momento dell'attivazione, qualsiasi cosa succeda ai mercati internazionali. La tariffa luce sarà di 0,1298 €/kWh con un contributo di commercializzazione fisso pari a 6 euro al mese senza differenze in termini di orari o giorni della settimana.

Con la tariffa gas invece ti prepari in anticipo per il prossimo inverno dandoti l'opportunità di bloccare la tariffa a 0,53€/Smc a cui aggiungere un costo fisso di commercializzazione di 7 euro al mese.

Tuttavia, non c'è tempo da perdere perché questa finestra tariffaria è in promozione fino alla giornata di domani 21 maggio. Allo scoccare del dodicesimo mese, poi, non ti verranno imposti rinnovi sfavorevoli ma sarai tu ad avere il pieno controllo: potrai scegliere liberamente e senza costi aggiuntivi se attivare una nuova tariffa fissa (in base alle offerte del momento) o passare a una tariffa flessibile indicizzata, per continuare a risparmiare senza alcuno stress.

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