Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, fino al 25/06

Stabilità in bolletta e protezione dagli aumenti: è questa la proposta di Octopus Energy con la promozione attiva sulla tariffa Fissa 12M, valida fino al 25 giugno 2025.

L'offerta di Octopus Energy consente di fissare il prezzo dell'energia per un anno intero, garantendo trasparenza, sostenibilità e zero costi di attivazione. L'alternativa? Octopus Flex, per chi preferisce una soluzione indicizzata all'andamento del mercato. Ma andiamo con ordine: vediamo nel dettaglio le tariffe proposte dal fornitore.

Prezzo bloccato o indicizzato: le due proposte di Octopus Energy

Con Fissa 12M di Octopus Energy, luce e gas hanno un prezzo fisso rispettivamente di 0,1232 €/kWh e 0,453 €/Smc (IVA e imposte escluse, perdite di rete incluse). Una scelta ideale per chi vuole proteggere il proprio bilancio familiare da possibili rincari, mantenendo sotto controllo le spese energetiche per 12 mesi. La quota di commercializzazione è pari a 84€ all’anno per ciascuna fornitura.

Chi invece preferisce una formula più flessibile può optare per Octopus Flex, con prezzi indicizzati: PUN Mono + 0,011 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas. Anche in questo caso, l'energia fornita è 100% rinnovabile e certificata.

In entrambe le offerte non sono previsti vincoli contrattuali, penali in caso di recesso, né costi di attivazione. Il servizio clienti digitale è uno dei più apprezzati d’Europa, a conferma dell'impegno di Octopus Energy verso l'innovazione e la trasparenza.

Per aderire alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy entro il 25 giugno 2025.

