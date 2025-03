Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi

Oggi, lunedì 31 marzo, è l’ultima occasione per attivare Fissa 12M, l’offerta di Octopus Energia che consente di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi, senza vincoli e con la garanzia di un fornitore 100% green.

Dopo la mezzanotte, la promozione non sarà più disponibile e potrebbero subentrare condizioni meno vantaggiose. Quindi bisogna approfittarne ora: per attivarla basta andare sul sito di Octopus, così potrai vedere nel dettaglio cosa prevede. Comunque, per comodità trovi tutto ciò che ti serve sapere qui di seguito.

Cosa include la promozione di Octopus Energy

Fissa 12M è pensata per chi cerca stabilità nei costi energetici, mettendosi al riparo dalle fluttuazioni del mercato. Ecco le condizioni della promozione:

Materia prima Luce : 0,1397 €/kWh, commercializzazione 96 €/anno;

: 0,1397 €/kWh, commercializzazione 96 €/anno; Materia prima Gas: 0,513 €/Smc, commercializzazione 96 €/anno.

Il prezzo è fisso per un anno e i clienti pagano solo quello che consumano, senza rincari nascosti. L’offerta include anche energia da fonti rinnovabili, con la possibilità di monitorare i consumi e gestire le forniture in modo trasparente e digitale.

Il passaggio a Octopus è semplice, senza interruzioni né modifiche al contatore. Non ci sono costi di attivazione e nemmeno penali di uscita: chi decide di cambiare idea può farlo in qualsiasi momento. Chi attiva Fissa 12M oggi bloccherà le condizioni attuali, evitando sorprese nei mesi a venire. Un’ottima opportunità anche per chi proviene dal mercato tutelato, che sta gradualmente scomparendo.

Per aderire all’offerta basta visitare il sito di Octopus Energy e completare la procedura online entro la fine della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.