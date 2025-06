Octopus Energia: luce e gas a tariffe convenienti e trasparenti

Con il mercato dell’energia in costante evoluzione, trovare un fornitore affidabile, sostenibile e conveniente è diventato essenziale per molte famiglie italiane. Octopus Energia risponde a queste esigenze con un’offerta chiara, digitale e senza vincoli: tariffe competitive su luce e gas 100% rinnovabili, attivabili online in meno di due minuti.

Due tariffe su misura: bloccata o indicizzata

Octopus propone due soluzioni principali per rispondere a diverse abitudini di consumo:

Octopus Fissa 12M : ideale per chi cerca stabilità. Il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi a 0,1232 €/kWh per la luce e 0,453 €/Smc per il gas , con un canone annuo di commercializzazione di 84€ per entrambe le forniture. Una scelta perfetta per chi vuole proteggersi da fluttuazioni del mercato.

Octopus Flex: adatta a chi preferisce un prezzo indicizzato e potenzialmente più conveniente nei periodi di calo dei mercati energetici. La tariffa è legata al prezzo all’ingrosso (PUN + 0,011 €/kWh per la luce, PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas), con la stessa quota fissa annuale di 84€.

In entrambi i casi, i prezzi sono convenienti anche nel lungo periodo, non solo il primo anno, grazie a una politica commerciale trasparente e senza rincari nascosti al rinnovo. Entrambe le offerte sono senza penali né vincoli di durata e garantiscono la fornitura di energia da fonti 100% rinnovabili, per una scelta consapevole anche dal punto di vista ambientale.

Attivazione semplice, zero sorprese

Attivare l’offerta Octopus è semplice e completamente online: bastano pochi passaggi per completare la richiesta. La potenza del contatore e la classe del gas rimangono invariati rispetto al contratto attuale, ma possono essere modificati dopo l’attivazione. Inoltre, non ci sono costi nascosti: tutte le voci sono esplicitate con chiarezza fin da subito.

Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energia clicca qui.