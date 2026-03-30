Octopus, ecco le tariffe luce e gas in scadenza il 30 marzo

In data odierna, lunedì 30 marzo, scadono le seguenti tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus: 0,1496 euro/kWh per la luce, 0,543 euro/Smc per il gas. A ciò si aggiungono poi i costi di commercializzazione, pari rispettivamente a 6 euro e 7 euro al mese, più i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative alla gestione e al trasporto del contatore.

Le tariffe sono da intendersi bloccate per il primo anno, indipendentemente dalle oscillazioni di mercato e dagli effetti devastanti del proseguimento del conflitto in Iran con l’ingresso di nuovi attori. Inoltre, a differenza degli altri fornitori, Octopus permette di richiedere la tariffa più bassa in qualsiasi momento, anche al termine dei primi dodici mesi.

Il riepilogo dell’offerta a prezzo fisso di Octopus

Ecco una breve panoramica dell’offerta a prezzo fisso luce e gas di Octopus Energy, con le tariffe in scadenza alla mezzanotte di lunedì 30 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

0,1496 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi consecutivi 6 euro al mese: costo della quota di commercializzazione (importo complessivo annuale pari a 72 euro)

Gas

0,543 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi consecutivi 7 euro al mese: costo della quota di commercializzazione (importo complessivo annuale pari a 84 euro)

Per aderire all’offerta Octopus Fissa 12M è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alla promo, selezionare il pulsante “La voglio” nel riquadro della promo, dopodiché inserire le informazioni richieste (dai dati personali a quelli dell’attuale fornitore luce e/o gas). Il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore avverrà senza costi aggiuntivi né interruzioni del servizio, nel minor tempo possibile: ulteriori informazioni al riguardo sono consultabili tramite la pagina dedicata all’iniziativa del fornitore energetico britannico Octopus Energy.

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