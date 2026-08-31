Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 1° settembre

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide per chi completa la sottoscrizione entro il 1° settembre.
Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 1° settembre
Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide per chi completa la sottoscrizione entro il 1° settembre.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ago 2026
Link copiato negli appunti

Il fornitore energetico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, confermandosi in questo determinato periodo storico una delle scelte più convenienti. L'ultima data utile per approfittare delle seguenti tariffe è il 1° settembre, con la sottoscrizione dell'offerta disponibile direttamente tramite il sito ufficiale.

Le tariffe luce e gas dell'offerta Octopus Fissa 12M valide fino alla giornata di martedì sono:

Luce

  • 0,1573 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi consecutivi
  • 6 euro al mese: costo della quota di commercializzazione della materia prima Luce (per complessivi 72 euro all'anno)

Gas

  • 0,69 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi consecutivi
  • 7 euro al mese: costo della quota di commercializzazione della materia prima Gas (per complessivi 84 euro all'anno)
Pagina offerta Octopus

octopus tariffe fino al 1 settembre

Al termine dei primi dodici mesi i clienti Octopus hanno poi la possibilità di richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, a seconda di quelle che sono le proprie abitudini di consumo. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato al momento della sottoscrizione della fornitura, dal momento che nella maggior parte dei casi dopo il periodo promozionale le tariffe luce e gas salgono in maniera vertiginosa senza che i clienti possano fare nulla.

Vi è poi tutto un discorso legato alla trasparenza del fornitore Octopus Energy nei confronti dei suoi utenti. Al di là di quanto appena detto, l'azienda energetica britannica offre una bolletta semplice da leggere e con in chiaro i costi indipendenti che compongono l'importo finale della bolletta. Tali costi sono relativi agli oneri di regolazione, agli oneri di sistema, alle imposte e al trasporto e alla gestione del contatore.

Pagina offerta Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Kena Mobile offre 600 Giga in 5G extra al mese per 2 mesi a 6,99€
Tech

Kena Mobile offre 600 Giga in 5G extra al mese per 2 mesi a 6,99€
Luce e gas, fino a 245 euro di sconto in bolletta con Pulsee
Tech

Luce e gas, fino a 245 euro di sconto in bolletta con Pulsee
Passare a Kena conviene davvero: 150 GB, minuti illimitati e 5G a meno di 5 euro
Tech

Passare a Kena conviene davvero: 150 GB, minuti illimitati e 5G a meno di 5 euro
Telepass Sempre: abbonamento gratis per 1 anno e 200 euro di cashback
Tech

Telepass Sempre: abbonamento gratis per 1 anno e 200 euro di cashback