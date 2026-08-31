Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 1° settembre

Il fornitore energetico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, confermandosi in questo determinato periodo storico una delle scelte più convenienti. L'ultima data utile per approfittare delle seguenti tariffe è il 1° settembre, con la sottoscrizione dell'offerta disponibile direttamente tramite il sito ufficiale.

Le tariffe luce e gas dell'offerta Octopus Fissa 12M valide fino alla giornata di martedì sono:

Luce

0,1573 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi consecutivi 6 euro al mese: costo della quota di commercializzazione della materia prima Luce (per complessivi 72 euro all'anno)

Gas

0,69 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi consecutivi 7 euro al mese: costo della quota di commercializzazione della materia prima Gas (per complessivi 84 euro all'anno)

Al termine dei primi dodici mesi i clienti Octopus hanno poi la possibilità di richiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, a seconda di quelle che sono le proprie abitudini di consumo. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato al momento della sottoscrizione della fornitura, dal momento che nella maggior parte dei casi dopo il periodo promozionale le tariffe luce e gas salgono in maniera vertiginosa senza che i clienti possano fare nulla.

Vi è poi tutto un discorso legato alla trasparenza del fornitore Octopus Energy nei confronti dei suoi utenti. Al di là di quanto appena detto, l'azienda energetica britannica offre una bolletta semplice da leggere e con in chiaro i costi indipendenti che compongono l'importo finale della bolletta. Tali costi sono relativi agli oneri di regolazione, agli oneri di sistema, alle imposte e al trasporto e alla gestione del contatore.

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