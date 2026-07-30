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Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso in scadenza oggi 30 luglio

Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M scadono nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio.
Octopus, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso in scadenza oggi 30 luglio
Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M scadono nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 lug 2026
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Per chi si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova fornitura luce e gas più conveniente, segnaliamo che le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus scadono nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio. Rispetto ad altre offerte, quella del fornitore britannico si distingue per la sua trasparenza, le tariffe più basse rispetto alla media e la possibilità di andare via in qualsiasi momento senza vincoli o penali.

Con l’offerta Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per dodici mesi, in seguito poi si potrà scegliere la tariffa più bassa a seconda di quelle che sono le proprie esigenze tra Fissa e Flex.

Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12m tariffe fino al 30 luglio

Ecco le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza nella data odierna e che fanno riferimento all’offerta luce e gas a prezzo fisso Octopus Fissa 12M.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1562 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi
  • 6 euro al mese (72 euro l’anno): costo relativo alla quota di commercializzazione

Gas

  • 0,67 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi
  • 7 euro al mese (84 euro l’anno): costo relativo alla quota di commercializzazione

Nella bolletta, a conferma del livello di trasparenza assoluto di Octopus, sono poi presenti gli altri costi indipendenti dal fornitore, vale a dire gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema, il trasporto e la gestione del contatore, più le imposte.

Infine, Octopus conferma che il prezzo della materia energia e i costi di commercializzazione rimangono bloccati per un anno consecutivo.

Pagina offerta Octopus

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