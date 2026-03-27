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Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 30 marzo

Il costo della materia prima è da intendersi bloccato per i primi dodici mesi, con la possibilità di richiedere la tariffa più bassa.
Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 30 marzo
Il costo della materia prima è da intendersi bloccato per i primi dodici mesi, con la possibilità di richiedere la tariffa più bassa.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 mar 2026
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Il fornitore energetico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della propria offerta a prezzo fisso, ponendo come termine ultimo per l'adesione il 30 marzo: il costo della materia prima Luce è pari a 0,1496 euro/kWh, invece quello del Gas a 0,543 euro/Smc. Invariati, invece, i costi di commercializzazione, che restano 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, per un importo complessivo annuo rispettivamente di 72 euro e 84 euro.

L'offerta a prezzo fisso di Octopus permette di bloccare il costo di luce e gas per 12 mesi consecutivi. Rispetto però agli altri fornitori del mercato libero italiano, l'operatore in questione si distingue per concedere ai suoi clienti l'opportunità di richiedere la tariffa più bassa in qualsiasi momento, anche al termine del primo anno.

Pagina offerta Octopus

octopus luce e gas tariffe fino al 30 marzo

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus

Segue ora un breve riepilogo delle tariffe luce e gas valide fino al 30 marzo dell'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1496 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi
  • 6 euro al mese (72 euro l'anno): costo di commercializzazione

Gas

  • 0,543 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per i primi dodici mesi
  • 7 euro al mese (84 euro l'anno): costo di commercializzazione

Un ulteriore vantaggio di Octopus è la trasparenza dei costi in bolletta e la semplicità di lettura della stessa. A proposito di costi, quelli indipendenti dal fornitore sono le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di regolazione e gli oneri di sistema, più le imposte.

Per sottoscrivere una nuova fornitura Octopus è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, selezionare l'offerta di proprio gradimento e compilare un semplice modulo con le informazioni della propria fornitura attuale e i propri dati personali. Il cambio dal vecchio al nuovo fornitore è senza costi e non prevede interruzioni di servizio.

Pagina offerta Octopus

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