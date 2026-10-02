Octopus blocca il prezzo di luce e gas a tariffa fissa per un anno: l'offerta da attivare entro oggi

Le tariffe del mercato libero dell'energia presentano spesso una trappola poco evidente: un prezzo al kilowattora o al metro cubo apparentemente vantaggioso che nasconde poi costi di commercializzazione gonfiati decine di euro ogni mese, anche quando la casa resta vuota. Con l'avvicinarsi dell'accensione dei termosifoni, e in un contesto energetico che è quello che è, legarsi a un contratto indicizzato vuol dire esporsi al rischio di ulteriori e improvvisi aumenti. La formula a prezzo fisso di Octopus Energy, invece, si posiziona in controtendenza su quote fisse di vendita ridotte al minimo abbinate a un prezzo della materia prima bloccato per un anno, con la possibilità di rinegoziare o cambiare tariffe alla scadenza senza penali o vincoli di uscita.

Le condizioni economiche attuali che stiamo per vedere sono valide fino a oggi, quindi è la tua opportunità per bloccare l'offerta prima del nuovo aggiornamento di listino.

Per quanto riguarda la fornitura elettrica parliamo di un prezzo bloccato a 0,1683 €/kWh con un costo di commercializzazione di appena 6 euro al mese, tra le più basse dell'intero mercato libero. Per gas e riscaldamento, invece, il prezzo è fissato a 0,70 €/Smc con un corrispettivo fisso di commercializzazione pari a 7 euro mensili. In fattura troverai poi anche le quote regolate e indipendenti da qualsiasi fornitore, come trasporto, gestione contatore, oneri di sistema e imposte di legge.

L'adesione a questa offerta, che avviene interamente online, non comporterà alcuna interruzione dell'erogazione né interventi fisici al contatore. Al termine del periodo promozionale di 12 mesi sarai libero, come detto, di decidere se rinnovare con la migliore formula a prezzo fisso o passare a una tariffa flessibile indicizzata in base alle tue esigenze di consumo e anche all'andamento del mercato.

La strategia ideale per affrontare i prossimi mesi senza temere rincari improvvisi in bolletta: Octopus Fissa 12M con luce a 0,1683 €/kWh, gas a 0,70 €/Smc e quote fisse di soli 6 e 7 euro al mese è attivabile fino a oggi.

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