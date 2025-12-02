Octopus abbassa di nuovo il costo del gas per la sua offerta a prezzo fisso (fino al 10/12)

Dicembre è il mese che segna l’inizio della stagione invernale, la più problematica sul fronte dei rincari della bolletta luce e gas, ma Octopus ha scelto di andare di nuovo in controtendenza. Il fornitore energetico britannico ha infatti rivisto al ribasso il costo della materia prima gas, che passa da 0,37 euro/Smc a 0,36 euro/Smc. Invariato invece il prezzo della materia prima luce, così come i costi di commercializzazione.
Il discorso appena fatto vale per l’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M, con le nuove tariffe valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 10 dicembre. L’offerta di Octopus consente di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi, rendendosi così indipendenti dalle oscillazioni del mercato, spesso e volentieri causa dei rincari in bolletta durante i primi mesi del nuovo anno.
Le nuove tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi fino al 10 dicembre
Riepiloghiamo dunque le tariffe in vigore fino al 10 dicembre dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus.
Luce (tariffa monoraria)
- 0,1045 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi
- 72 euro l’anno: costo di commercializzazione
Gas
- 0,36 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi
- 84 euro l’anno: costo di commercializzazione
La fornitura Octopus Fissa 12 Mesi non prevede vincoli né penali, con i clienti che possono dunque decidere di cambiare fornitore in qualsiasi momento. Sempre a proposito di trasparenza, Octopus sottolinea che in bolletta sono inclusi anche i costi indipendenti, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema, più le spese relative alla gestione e al trasporto del contatore.
Infine, ricordiamo che Octopus è tra i pochi fornitori del mercato libero italiano a concedere ai suoi clienti la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più bassa anche dopo la fine del primo anno.
Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: