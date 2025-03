Oceania 2 finalmente in streaming: di cosa parla e dove vederlo

Il film Oceania 2, sequel del primo Oceania, debutta oggi sulla piattaforma streaming Disney+ dopo il successo nei cinema di tutto il mondo (terzo miglior incasso del 2024). In questo secondo capitolo torna al centro della scena la protagonista Vaiana, che insieme a Maui si appresta a salpare di nuovo l'oceano per un'avventura ai limiti dell'impossibile.

Per vedere Oceania 2 in streaming occorre sottoscrivere un abbonamento a Disney+. Il piano più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese: si tratta di un piano senza vincoli annuali, quindi volendo è possibile richiedere la disdetta senza costi prima del rinnovo mensile.

Di cosa parla Oceania 2

Tre anni dopo gli eventi di Oceania, la protagonista Vaiana riceve una visione da parte di un suo antenato, visione nella quale le viene rivelato il motivo per cui nessuno è più connesso con l'oceano. Per ristabilire tale connessione, l'eroina del film d'animazione Disney+ organizzerà una nuova spedizione tra acque pericolose e isole dimenticate. Al suo fianco ci sarà Maui, il cui aiuto si rivelerà indispensabile per contrastare il dio crudele delle tempeste Nalo. E se ve lo state chiedendo sì, aspettatevi colpi di scena a non finire, soprattutto durante il finale del film (non aggiungiamo altro per non rovinarvi la visione della pellicola).

Dove vedere Oceania 2

Il film Oceania 2 è visibile in esclusiva su Disney+. L'opzione più conveniente per vederlo rimane quindi la sottoscrizione del piano Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese. Il piano in questione offre l'accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma streaming, che tra le altre cose propone in queste settimane anche i nuovi episodi della serie Marvel Daredevil - Born Again.

Se quindi volete regalare ai vostri figli la visione del sequel di Oceania, e unirvi così ai milioni di spettatori in tutto il mondo che hanno già visto la pellicola nelle sale cinematografiche lo scorso mese di novembre, bastano 5,99 euro. Prima della scadenza del rinnovo siete poi liberi di scegliere se rinnovare o meno la sottoscrizione.

