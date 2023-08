OCCASIONE UNICA col portatile Samsung Galaxy Book2 Pro 360 in OFFERTA

Se sei alla ricerca di un PC portatile a un prezzo fuori di testa, sei stato davvero fortunato! Da oggi puoi acquistare con uno sconto mostruoso il portatile Samsung Galaxy Book2 Pro 360 su Amazon, dicendo addio al tuo vecchio apparecchio, o passando definitivamente all'era del movimento.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 a soli 1059€, con uno sconto del 32% che equivale addirittura a 490€ risparmiati!

Portatile fuori di testa, e il prezzo... pure!

L'offerta è esagerata, soprattutto se prendiamo in considerazione quali potenzialità ha questo prodotto. Un laptop 2-in-1 sottile e leggero che funziona perfettamente con la S Pen, e che grazie alla bassa latenza migliorata, permette di scrivere e disegnare fluidamente come con una vera penna.

Il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 presenta un processore Intel Core i5 di 12a generazione, uno schermo di 15,6 Pollici, e Windows Home 11 come sistema operativo preinstallato. Grazie all'ecosistema Samsung Galaxy puoi interagire con i prodotti Samsung connessi, utilizzando la comunicazione tra i dispositivi compatibili per una maggiore produttività, lavorativa e non.

