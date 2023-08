Occasione per hard disk esterno da 500GB a un PREZZO BASSISSIMO

Se sei alla ricerca di più spazio per il tuo computer e non vuoi spendere un patrimonio, l'occasione è a un solo click di distanza! Infatti questo hard disk esterno da 500GB è ora disponibile a un prezzo esageratamente basso, e amplierà il tuo spazio senza sforzi.

Infatti da oggi su Amazon puoi aggiudicarti in offerta l'Hard Disk Esterno Maxone da 500GB a soli 26,99€, con uno sconto grandissimo del 46%, che equivale a risparmiare ben 23€ sul totale.

Tanto spazio a metà prezzo!

Questa memoria farà la tua gioia per avere molto più spazio su decine di dispositivi differenti, dalle TV, alle console da gioco come PlayStation 4 e Xbox, fino arrivare ovviamente ai computer fissi e/o portatili. Anche per quanto riguarda la configurazione non ci saranno problemi, perché tramite il plug and play non ci sarà bisogno di installazioni o download.

Questo Hard Disk Esterno 500GB di Maxone è molto compatto, impermeabile e antiurto, garantendoti una sicurezza importante, unita anche a 3 anni di garanzia del produttore. Oltre al prodotto, nella scatola troverai anche un cavo USB 3.0, il manuale utente e il foglio della garanzia.

