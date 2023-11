OCCASIONE per acquistare un Controller Xbox Wireless in OFFERTA!

Microsoft crea controller per videogiochi estremamente funzionali, e da sempre migliora i propri prodotti, aumentando man mano il comfort del giocatore e le funzionalità degli apparecchi. Grazie al Black Friday oggi potrai acquistare il controller originale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC con un'offerta incredibile!

Su Amazon infatti puoi aggiudicarti in offerta il Controller Wireless per Xbox a soli 49,97€, con uno sconto dell'11% sul prezzo più basso recente, e ben 10€ in meno rispetto al prezzo originale.

Il controller Xbox, unico e inimitabile

Non ha bisogno di presentazioni il gioiellino per PC e XBOX: questo possiede un nuovo design e delle feature legate alla nuova facciata social della console Xbox Series X|S (ma funziona anche con XBOX One). Si presenta con tre tasti centrali, di cui uno dedicato al menù e uno allo sharing e al cambio di finestra, due levette analogiche, e la nuovissima croce direzionale concava.

Vi ricordiamo che questo controller Xbox wireless in offerta col Black Friday è disponibile in diverse colorazioni, che potete scegliere direttamente su Amazon. Passa al livello successivo del gaming!

