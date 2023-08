Occasione: Monitor Philips 24'' in OFFERTA a MENO di 100€

Se il tuo obiettivo è migliorare la tua postazione computer in ufficio o per la tua console con un monitor che ti permetta di vedere le cose al meglio, potrebbe essere la tua ottima occasione! Infatti è comparsa in rete un'offerta niente mele di cui dovresti approfittare subito.

Da oggi in fatti in offerta su Amazon puoi aggiudicarti il monitor Philips 241V8L da 24", LED VA Full HD, a soli 94,99€, con uno sconto sul totale del 33% che ti farà risparmiare circa 47€ sul prezzo di listino!

Un monitor buono e sicuro per gli occhi!

Stiamo parlando di un monitor che possiede uno schermo da 24 pollici con display LCD, e che dalla sua ha diverse caratteristiche atte a non affaticare la vista dell'utente, soprattutto durante sessioni prolungate di utilizzo.

Ad esempio, questo monitor Philips 241V8L da 24" possiede il filtro per le luci blu, ormai indispensabile al giorno d'oggi, così come l'anti sfarfallio. Si tratta inoltre di un prodotto versatile, che potrai sfruttare non solo per il lavoro e per vedere film, ma anche per il gaming, ed è provvisto anche di predisposizione VESA se vorrai montare a muro il monitor.

