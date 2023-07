OCCASIONE incredibile: Mouse HP a solo 5,99€ in OFFFERTA

I mouse con il filo, nonostante quest'ultimo possa essere a volte fastidioso, hanno una qualità di performance molto buona grazie al contatto diretto, se poi parliamo di marchi blasonati come HP possiamo stare certi della qualità. E se il prezzo scende vorticosamente? Si chiama OCCASIONE.

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il mouse cablato di HP a soli 5,99€, con uno sconto del 45% sul prezzo totale!

Mouse HP: la soluzione a basso prezzo

Questo mouse con quest'offerta si presenta con un rapporto qualità prezzo estremamente vantaggioso. Stiamo parlando di un mouse connettibile tramite USB, con impugnatura ambidestra, e un design ergonomico per adattarsi in modo egregio alla mano dell'utente.

Il PC mouse 100 di HP sfrutta il sensore ottico per muoversi, dispone di tre pulsanti di base (destro, sinistro e rotella centrale), e ha dalla sua ben 1.600 DPI per il movimento. Un'occasione davvero niente male se vuoi acquistare un mouse a basso costo, per portarlo con te in viaggio, o creare una nuova postazione da lavoro confortevole e senza particolari pretese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.