Occasione per le aziende del ramo ICT: un road show per scoprirla

Le aziende italiane che operano nel ramo ICT hanno un'occasione di fronte: si chiama Unified Communication. Si tratta di un'onda lunga di opportunità che i numeri fotografano in modo chiaro:

il 50% degli acquisti di tecnologie digitali vengono effettuati tramite operatori di telecomunicazioni

degli di vengono effettuati tramite di il settore UCaaS crescerà del 16% all'anno da qui al 2026

all'anno da qui al 2026 l' integrazione dei servizi Mobile con soluzioni UCC viene considerata cruciale dal 75% delle imprese

dei servizi Mobile con viene considerata cruciale dal delle imprese nel corso del 2022 il mercato della telefonia in Cloud in Europa è cresciuto dell'87% raggiungendo un valore complessivo di 7 miliardi

Per cavalcare quest'onda, le aziende già attive nel mondo ICT e tra i Managed Service Provider hanno un posizionamento da poter sfruttare e un'occasione da poter cogliere: si tratta dell'impegno di gruppi come Vianova e Kalliope i quali, per rendere più forte e capillare la propria presenza sul territorio, sono in cerca di dealer affidabili con cui far crescere il proprio network in tutta Italia.

Occasione ICT

Per meglio spiegare questa opportunità, Vianova e Kalliope hanno organizzato un road show in cinque tappe per portare la propria proposta direttamente nei territori interessati:

Pisa – 12 aprile

Milano – 13 aprile

Bologna – 18 aprile

Roma – 19 aprile

Napoli – 20 aprile

Partecipare al road show (posti limitati: iscriviti qui) consente di entrare in contatto con questo progetto ed apprendere il potenziale che vi si cela all'interno. L'obiettivo è infatti quello di costruire rapporti di collaborazione con nuovi dealer i quali, approfittando del proprio posizionamento sul mercato territoriale, hanno la possibilità di far crescere il proprio business e di contribuire alla crescita complessiva del network.

La base sulla quale si lavorerà tutti insieme è quella della Unified Communication. Il road show illustrerà nello specifico le modalità con cui la collaborazione avrà luogo:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

supporto di un Area Manager specializzato

assistenza tecnica in tempo reale durante interventi in sede e installazioni

formazione tecnica e commerciale

Vianova è un operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese conosciuto per la qualità dei servizi e per l'attenzione ai Clienti: la sua reputazione è costruita su un servizio di assistenza che promette risposta entro il terzo squillo e che, grazie ad un continuo monitoraggio sulle reti, è in grado di anticipare gran parte delle problematiche e risolverle anzitempo. Kalliope, per contro, opera in modo sinergico e complementare attraverso una piattaforma che utilizza centralini in cloud e soluzioni UCC evolute per ottimizzare i processi di comunicazione.

Questi asset sono a disposizione di quanti intravedono il potenziale di questa offerta e che hanno intenzione di offrirli ai propri clienti. Così facendo si potrà meglio monetizzare la propria posizione di mercato, aumentando i margini con la sicurezza di partnership solide e affidabili.

Si parte il 12 aprile da Pisa, punto di avvio di un road show che terminerà il 20 aprile a Napoli. Ogni città sarà occasione di incontro e di valutazione, per individuare il modo migliore di dar vita a partnership che possano portare valore nuovo sui territori attraverso tutte quelle opportunità che la Unified Communication, il cloud e nuove soluzioni di telefonia hanno la possibilità di innestare all'interno di aziende di ogni dimensione.

Il tessuto italiano delle PMI ha ancora molto da chiedere e da fare sotto questo punto di vista. Vianova e Kalliope hanno sviluppato soluzioni e servizi ad hoc per questo problema, ma è solo attraverso un network efficace di dealer che sarà possibile creare mercato e fornire risposte. Il road show è dunque l'inizio di un percorso da compiere insieme. Qui tutti i dettagli.

In collaborazione con Vianova