OCCASIONE d'oro per il Mini PC con Ryzen 5 con 100€ di sconto!

Quando si dice avere tutto "a portata di mano" non è solo un modo di dire, arrivano i Mini PC Ace Magician, che in pochi centimetri racchiudono un intero PC che potrete portare facilmente in giro, e sfruttarlo per lavoro e non solo. Ebbene, oltre ad essere un pezzo conveniente per le sue dimensioni, ora puoi risparmiare ben 100€ per l'acquisto!

Infatti da oggi su Amazon il Mini PC Ace Magician con AMD Ryzen 5 è in offerta a soli 319,99€, prezzo comprensivo di uno sconto di ben 100€ se applicherete il coupon di Amazon.

Mini PC Ace Magician, fenomenale e piccolissimo

Si tratta di un computer con prestazioni elevate, che monta un processore AMD Ryzen 5 5500U. La litografia a 7 nm rende il chip più piccolo, più potente e più fluido per l'uso in ufficio o per il gioco su PC, cosa da non sottovalutare date le dimensioni.

Questo Mini PC di Ace Magician inoltre è dotato di 16 GB di RAM e di un disco rigido SSD da 512 GB, che migliora notevolmente la velocità di avvio di file e applicazioni di grandi dimensioni. Inoltre è possibile aggiungere un'ulteriore unità, ampliando lo spazio fino a 2 TB. La GPU integrata è AMD Radeon Vega7 1800MHz, che fornisce una potente elaborazione grafica e supporta l'HD. Per collegare i tuoi hardware, possiede 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta DP, 1 porta HDMI, 1 porta DC, 1 porta microfono, 1 porta Type-C e 2 porte RJ45.

