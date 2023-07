OCCASIONE con il PC fisso ricondizionato con i5 a soli 119€

Quando si parla di occasioni davvero buone, c'è sempre lo zampino di eBay, che stavolta propone proprio a te, che stai cercando un PC fisso senza spendere una fortuna, una macchina niente male, e a poco più di 100€.

Infatti da oggi su eBay potrai acquistare il PC fisso ricondizionato (quindi con certificazione e garanzia) in offerta a soli 119,90€, con la possibilità di acquistarne anche più di uno.

Un'occasione LOW COST unica!

Questo PC ricondizionato che eBay mette a disposizione, monta un processore Intel Core i5, una memoria SSD da 240GB, una RAM da 8GB, e gode anche di Windows 10 già installato come sistema operativo, oltre a Office 2021 Professional Plus senza scadenza.

Sul retro di questo PC fisso ricondizionato con i5, avrai 2 porte USB 3.0, ben 4 porte USB 2.0, una porta ethernet, una porta VGA, 2 display port, 2 PS/2, 1 RS-232 e 1 RJ-45. Purtroppo quindi non ci sono porte HDMI da sfruttare. Avrai inoltre ben 12 mesi di garanzia sull'acquisto, e reso gratuito di 30 giorni. Un'occasione a basso prezzo per avere un PC molto buono, a casa, ma soprattutto per il lavoro d'ufficio.

