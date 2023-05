OBS Studio 29.1: introdotto lo Streaming AV1/HEVC over Enhanced RTMP

I developer di OBS (Open Broadcaster Software) Studio, software open source dedicato alla cattura dei flussi multimediali ed eseguire contestualmente lo streaming su varie piattaforme web, hanno reso disponibile la nuova stable release del progetto. OBS Studio 29.1 dispone di una serie di novità davvero interessanti, oltre alla solita componente di bugfix e patch che consente di rendere il codice sorgente più robusto andando quindi anche a migliorare il workflow generale con questo applicativo. In tale build è presente il tanto atteso supporto per l'AV1/HEVC Streaming Over RTMP. Questa feature è sostanzialmente un'alternativa più prestante al più classico streaming in formato H.264, infatti il nuovo formato dovrebbe appunto migliorare la qualità dei live streaming.

Il supporto all'AV1/HEVC Streaming Over RTMP è disponibile unicamente su Youtube ed inoltre non è ancora del tutto maturo nemmeno in tale piattaforma, infatti saranno necessarie delle lavorazioni server-side in modo tale da rendere questa feature quanto più integrata e stabile possibile.

Per quanto riguarda gli utenti delle distribuzioni Linux in OBS Studio 29.1 sono state significativamente migliorate le prestazioni di screen capture su tutte le configurazioni hardware dotate di GPU (Graphics Processing Unit) Intel. Sempre in tale build sono presenti degli update per la virtual camera e V4L2.

Su OBS Studio 29.1 è possibile accedere ad una serie di nuovi setting dedicati alla registrazione con i fragmented MP4 & MOV video format. In questa build sono presenti dei nuovi indicatori che consentono di vedere al volo se la sorgente audio è mutata o meno oppure se non è assegnata a qualche audio track.

Per quanto concerne gli utenti Windows invece è possibile accedere alla comoda funzione di DLL blocking oltre ad alcuni settting per la selezione dell'audio encoder dedicato alla sessione di streaming/recording dei vari contenuti. Inoltre in tale build è reperibile il supporto per il surround sound proveniente dalle AJA capture card.