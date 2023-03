OBS Studio 29.1 Beta: arrivato il nuovo AV1/HEVC Streaming Over RTMP

Il team di OBS (Open Broadcaster Software) Studio, programma open source ideato per eseguire la cattura dei flussi multimediali presenti sul proprio device ed eseguire contestualmente lo streaming su varie piattaforme web dedicate, ha avviato la distribuzione della nuova beta release del progetto. OBS Studio 29.1 Beta implementa una pletora di novità interessanti, oltre a diversi bugfix e patch, che migliorano le prestazioni del software e di conseguenza il workflow generale dell'applicativo. In tale build dedicata ai tester ad ai diversi maintainer e contributor di OBS è reperibile il supporto per l'AV1/HEVC Streaming Over RTMP. Tale funzionalità si presenta come alternativa al più classico streaming in formato H.264 e concretamente dovrebbe migliorare la qualità dei live streaming.

Per il momento il supporto all''AV1/HEVC Streaming Over RTMP è disponibile unicamente su Youtube anche perché tale feature è al momento in lavorazione anche dalla piattaforma di Google, dunque serviranno degli aggiustamenti server-side per rendere il tutto quanto più integrato e fluido possibile nel prossimo futuro. Inoltre per il momento con tale funzionalità non è garantito il supporto ai contenuti HDR, tuttavia per la stable release questo inconveniente dovrebbe essere sistemato in modo tale da consentire agli streamer di mostrare contenuti ad alta qualità.

In OBS Studio 29.1 Beta è disponibile anche una DLL blocking feature per Windows oltre a dei nuovi setting per la selezione dell'audio encoder dedicato per le sessioni di streaming/recording dei contenuti multimediali. Oltretutto è ora incluso in settaggio per il record in fragmented in formato MP4 e MOV. Sempre in tale build è reperibile il supporto: per il surround sound proveniente dalle AJA capture card, quello per il formato ProRes 4444 (XQ) tramite il VideoToolbox encoder di MacOS, per le nuove lossless audio recording option dedicate ai formati FLAC/ALAC/PCM oltre che per le multiple audio track nella simple output recording mode.