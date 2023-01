OBS Studio 29.0: arrivato il supporto ai Media Key su Linux

Il team di programmatori di OBS (Open Broadcaster Software) Studio ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati l'arrivo di un nuovo update per il ramo stabile del progetto. Questa nuova edizione di tale software open source implementa alcune nuove funzionalità interessanti che permettono di migliore la già ottima user experience del programma. OBS Studio è un applicativo dedicato sostanzialmente alla registrazione dei flussi multimediali ed allo streaming in varie piattaforme come Youtube o Twich.

OBS Studio 29.0 arriva dopo diversi mesi di sviluppo dalla precedente build, ovvero OBS Studio 28.0. La novità che salta subito all'occhio è il supporto ai Media Key anche sulle distribuzioni Linux. OBS è infatti un software multipiattaforma disponibile oltre che per Windows e MacOS anche per il sistema operativo del Pinguino.

Sempre in OBS Studio 29.0 è arrivato un nuovo 3-band equalizer filter ed un upward compressor filter. Oltretutto è ora disponibile il componente software Websockets 5.1.0, una tecnologia web che fornisce canali di comunicazione full-duplex attraverso una singola connessione TCP, ed il supporto per l'encryption e l'autenticazione per gli SRT/RIST output.

OBS Studio 29.0 beneficia anche di una serie di miglioramento per quanto concerne i filtri audio e video Nvidia grazie all'aggiunta di un nuovo Mask Refresh slider ed al supporto per il temporal processing che garantisce una migliore qualità del masking. Inoltre adesso OBS può mutare le singole browser dock e l'utente ha la capacità di ispezionarle tramite la voce presente nel menu a scomparsa attivabile con un click del tasto destro del mouse.

In OBS Studio 29.0 viene utilizzata direttamente da libreria chiamata libva per eseguire il controllo della compatibilità del computer utilizzato dall'utente con le FFmpeg VA-API. Grazie a libva il team è riuscito a velocizzare questo processo e ad assicurare un miglior supporto per tale set di API (Application Programming Interface).

OBS Studio 29.0 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto oppure, per le distribuzioni Linux, tramite un comodo pacchetto flatpak: