Obbligo POS per i professionisti: perché SumUp è la scelta giusta

Dal 30 giugno 2022 è entrato in vigore l'obbligo POS per i professionisti, una normativa che impone ai commercianti e ai professionisti di adottare il POS come strumento di transazione elettronica. Ma come fare per adeguarsi a questa normativa e semplificare la gestione delle transazioni? La risposta è SumUp Air, il dispositivo POS versatile e conveniente che ti permette di accettare pagamenti in modo facile e sicuro, ovunque tu sia. SumUp Air è uno dei pochi terminali che offrono canone azzerato: gli unici costi da sostenere saranno quindi quelli delle commissioni per transazione, pari all'1,95%, e quello di acquisto del dispositivo di 47,58 euro una tantum.

Perché SumUp conviene?

Con l'introduzione dell'obbligo POS per i professionisti, che richiede l'accettazione dei pagamenti elettronici senza alcuna soglia minima, è diventato essenziale per i professionisti e i commercianti trovare il giusto strumento per semplificare le transazioni. SumUp Air si presenta come la soluzione ideale per rispondere a questa esigenza. Con questo dispositivo, non importa se hai un negozio fisico o una presenza online, puoi accettare pagamenti in modo autonomo e pratico.

Una delle caratteristiche principali di SumUp Air è la sua versatilità. Puoi utilizzare questo lettore di carte ovunque tu sia, a patto di avere una connessione Wi-Fi o un dispositivo con dati mobili integrati. Ciò significa che non sei più vincolato da costosi contratti o da costi nascosti associati ad altri dispositivi POS sul mercato.

Inoltre, SumUp Air ti offre un conto aziendale gratuito, accessibile ovunque tu sia. Non dovrai più recarti in banca o compilare moduli complicati per gestire le entrate e le uscite della tua attività. Puoi monitorare tutte le transazioni e i flussi di denaro direttamente dal tuo smartphone o PC, in qualsiasi momento.

Portatile, accessibile e soprattutto senza canone

Ma cosa rende SumUp Air davvero interessane? Innanzitutto, il costo accessibile. Il dispositivo è disponibile al prezzo di soli 47,58 euro, senza costi fissi per il servizio. Non dovrai preoccuparti di commissioni nascoste o vincoli contrattuali. SumUp Air applica una commissione per transazione dell'1,95% e ti permette di accettare qualsiasi metodo di pagamento, inclusi Google Pay e Apple Pay, oltre al tradizionale contacless e Chip & PIN.

La praticità di SumUp Air non finisce qui. Grazie alle sue dimensioni tascabili e alla connessione Bluetooth, puoi portarlo ovunque tu vada e accettare pagamenti anche quando ti trovi lontano dal tuo luogo di lavoro. La batteria a lunga durata ti garantisce fino a 500 pagamenti con una sola ricarica, permettendoti di concentrarti sulla tua attività senza preoccuparti di rimanere senza energia.

La procedura di acquisto di SumUp Air è semplicissima e veloce. In pochi minuti, puoi richiedere il tuo dispositivo direttamente online, senza dover compilare documenti complicati. Riceverai il tuo SumUp Air a casa tua entro pochi giorni e potrai connetterlo al tuo conto aziendale esistente per ricevere gli accrediti, mentre l'app gratuita per smartphone ti permette di iniziare ad accettare pagamenti fin da subito, stampando le ricevute o condividendole con i tuoi clienti tramite e-mail o SMS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.