o1 Pro: nuovo modello di OpenAI è disponibile per gli sviluppatori

Nelle scorse ore, OpenAI ha annunciato la disponibilità della versioneo1 Pro per gli sviluppatori tramite API. Attualmente, è accessibile a sviluppatori selezionati nei livelli 1-5. o1 Pro supporta anche vari strumenti per sviluppatori. Inoltre, è compatibile con le API Responses e Batch appena annunciate. Presenta una finestra di contesto di 200.000 token, un limite massimo di output di 100.000 token e una data limite di conoscenza del 30 settembre 2023. o1 Pro, utilizza più potenza di calcolo per fornire le migliori risposte alle domande più difficili. OpenAI afferma che la versione Pro offre prestazioni migliori su benchmark di apprendimento automatico difficili in matematica, scienza e codifica rispetto ai modelli o1 e o1-preview. Secondo tester esperti esterni, il modlelo Pro fornisce risposte più affidabili, accurate e complete rispetto ad altri modelli di ragionamento esistenti.

o1 Pro: modello disponibile per gli utenti di ChatGPT Pro

Il modello o1 Pro è attualmente disponibile anche per gli utenti di ChatGPT Pro, che pagano un abbonamento di 200 dollari al mese. Sfruttando una maggiore potenza di calcolo, il modello offre agli utenti Pro migliori risposte, alle domande più difficili. Lo svantaggio principale di o1 Pro è il suo prezzo. Costa 150 dollari per milione di token di input e 600 dollari per milione di token di output. Con la Batch API, o1 Pro ha un prezzo di 75 dollari per milione di token di input e 300 dollari per milione di token di output. Gli sviluppatori interessati possono trovare maggiori dettagli sulla nuova API del modello o1 pro sul sito ufficiale di OpenAI.

Tra le altre novità dell’azienda, il mese scorso, OpenAI ha annunciato il suo nuovo modello non ragionante, GPT-4.5. Si tratta del modello più grande e più informato fino ad oggi. Il modello di anteprima GPT-4.5 è disponibile per gli sviluppatori per 75 dollari per milione di token di input e 150 dollari per milione di token di output.