NYXI 2023 Controller per Switch Standard, OLED e Lite ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se stai cercando un controller wireless compatibile, allora il NYXI 2023 Upgrade potrebbe fare al caso tuo. E' simile al controller Switch PRO ed è progettato per funzionare in modo ottimale con tutte le varianti della console, inclusa la Switch Standard, OLED e la Switch Lite. Acquistalo ora su Amazon a soli 28,04€ invece di 32,99€.

Questo controller offre una presa ergonomica che garantisce lunghe sessioni di gioco, e il design dei tasti garantisce la massima precisione. Ogni pulsante e stick è stato progettato per essere molto reattivo, ideale quindi per qualsiasi tipologia di gioco.

Con la sua batteria integrata e la sua connessione wireless, è perfetto per chi lo utilizza a medio/lunga distanza. Potrai muoverti liberamente mentre giochi, senza il fastidio dei cavi. E con la sua lunga durata della batteria, non dovrai interrompere la tua sessione di gioco per ricaricarlo.

Possiede anche una funzionalità di vibrazione migliorata, che riesce ad immegerti ancora di più nel gioco. Che tu stia correndo su una pista, combattendo contro nemici o esplorando mondi fantastici, sentirai ogni dettaglio grazie alla vibrazione del controller.

E' anche dotato di funzionalità di controllo del movimento, rendendolo la scelta ideale per i giochi che richiedono una precisione extra. Che tu stia mirando con un arco o lanciando una Poké Ball, il controller risponderà ai tuoi movimenti con precisione e immediatezza. Infine, è estremamente facile da collegare alla tua console. Grazie alla sua connessione wireless stabile e veloce, potrai iniziare a giocare in pochissimo tempo.

Non perdere questa grande promo e approfitta dello sconto del 15% su Amazon, e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.