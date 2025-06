NVIDIA sfida AMD e Intel con il nuovo processore N1X, primi test sorprendenti

Il panorama tecnologico è pronto per il debutto di NVIDIA nel mercato delle CPU di fascia alta. L'azienda, già leader nel settore delle GPU, sta espandendo il proprio dominio con l'innovativo N1X, un processore consumer progettato per sfidare giganti come AMD, Intel e persino Apple. Nei test preliminari, l’N1X ha raggiunto punteggi impressionanti di 3096 punti in single-core e 18837 in multi-core su Geekbench, posizionandosi come un temibile concorrente sul mercato.

La configurazione dell’N1X

La configurazione dell’N1X si basa su un’architettura ibrida composta da 10 core Cortex-X925 ad alte prestazioni e 10 core Cortex-A725 per l’efficienza, raggiungendo frequenze fino a 4,051 GHz. I test condotti su un prototipo HP 8EA3 con Ubuntu 24 evidenziano un GB10 Superchip che trae ispirazione dalle tecnologie per l’intelligenza artificiale. Questa architettura garantisce prestazioni superiori rispetto a soluzioni come il Ryzen AI HX 370 e l’AI MAX+ 395, avvicinandosi all’80% delle prestazioni single-core del potente Apple M4 MAX.

Gestione della memoria

Uno degli aspetti più innovativi dell’N1X è la gestione della memoria. I benchmark indicano 119 GB disponibili su un totale di 128 GB, con 8 GB riservati alla GPU integrata. Quest’ultima potrebbe includere 6144 core CUDA, paragonabili a una RTX 5070, dimostrando l’impegno di NVIDIA nel portare tecnologie di punta anche nel segmento dei processori.

Variante per i laptop

Parallelamente, NVIDIA sta lavorando a una variante N1 dedicata ai laptop, dimostrando una chiara strategia di diversificazione. Tuttavia, restano alcune incognite: il consumo energetico e la tempistica di lancio. La versione per sviluppatori AI presenta un TDP di 170W, un valore che potrebbe essere ottimizzato per il mercato consumer. Il lancio ufficiale è previsto per luglio 2025, ma i dettagli precisi restano da confermare.

Questo progetto ambizioso segna un passo fondamentale per NVIDIA, che sfrutta la propria esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale per ridefinire gli standard prestazionali delle CPU. Con l’introduzione dell’N1X, l’azienda non solo amplia il proprio portafoglio tecnologico, ma stimola anche la competizione tra i principali attori del settore.